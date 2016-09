Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie verschiebt sich die Umlaufbahn der ISS? Gibt es einen Plan der Umlaufbahnen nebeneinander? Die Internationale Raumstation ISS umrundet die Erde alle etwa 1,5 Stunden in einer Höhe von rund 400 Kilometern. Den genauen Orbit der Station - und wie von Umlauf zu Umlauf andere Bereiche der Erdoberfläche überflogen werden, weil sich die Erde unter der Station hinwegdreht - kann man sich im Internet anschauen, etwa bei der ESA unter Where is the International Space Station? oder auch auf der Seite Heavens Above oder ISS Tracker. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.