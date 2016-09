Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Woher hat der Große Rote Fleck seine Farbe? Der Große Rote Fleck ist ein riesiger ovaler Wolkenwirbel, der mindestens schon seit Anfang des 19. Jahrhunderts bekannt ist. Manche glauben sogar, dass er bereits Ende des 17. Jahrhunderts erstmals beobachtet wurde. Woher der Fleck seine namensgebende Farbe hat, ist bislang allerdings noch nicht sicher geklärt. Es gibt unterschiedliche Theorien: So könnte sich die Farbe durch chemische Verbindungen erklären, die hier durch das gewaltige Sturmsystem aus tieferen, eigentlich von Wolken verborgenen Regionen der Jupiteratmosphäre an die Oberfläche gelangen. Andere vermuten, dass eigentlich farblose Substanzen, wie etwa Ammoniumhydrogensulfid, in dieser Region durch Sonneneinstrahlung ihre Farbe verändern und so für das rötliche Aussehen des Flecks sorgen. Und natürlich muss es nicht nur einen Grund geben, sondern es könnte auch mehrere kombinierte Ursachen haben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.