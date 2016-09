Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wo befindet sich aktuell der Komet Hale-Bopp und ist es möglich ihn mit einem Teleskop bzw. Weltraumteleskop zu beobachten? Der Komet C/1995 O1 (Hale-Bopp) sorgte 1997 für ein spektakuläres Schauspiel am Himmel und war viele Monate lang sogar mit bloßem Auge zu sehen. Der Komet durchlief den sonnennächsten Punkt seiner Bahn am 1. April 1997 und entfernt sich seitdem wieder von der Sonne. Er ist aktuell 38,6 Astronomische Einheiten von der Erde entfernt, was etwa 5,8 Milliarden Kilometern entspricht. Er befindet sich im südlichen Sternbild Oktant und hat eine Helligkeit von etwa 21,4 Magnituden. Damit ist nur noch mit sehr großen Teleskopen zu beobachten. Man schätzt, dass er um 2020 so dunkel sein wird, dass auch damit eine Beobachtung nicht mehr möglich sein wird. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.