Welche Bedingung muss Proxima Centauri erfüllen, um als Teil des Alpha-Centauri-Systems zu gelten? Proxima Centauri ist der Stern, der unserer Sonne am nächsten ist und ist eventuell Teil des Sternsystems Alpha Centauri. Dieses besteht, so viel weiß man zumindest sicher, aus den Komponenten Alpha Centauri A und B. Die beiden Sterne umkreisen sich alle knapp 80 Jahre und sind dabei zwischen 11,5 und 36,3 Astronomische Einheiten voneinander entfernt. Eine Astronomische Einheit ist die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne, also rund 150 Millionen Kilometer. Ob Proxima Centauri auch zu diesem System gehört, also gravitativ an Alpha Centauri A und B gebunden ist, weiß man bislang nicht mit Sicherheit. Der Abstand von Proxima Centauri zu den beiden Sternen beträgt rund 15.000 Astronomische Einheiten. Messungen der Position von Proxima Centauri deuten darauf hin, dass sich der Stern auf einer Umlaufbahn um die anderen beiden Sterne befindet. Diese Werte sind allerdings noch nicht genau genug, um sicher sagen zu können, dass der Stern tatsächlich zu dem System gehört. Für einen Umlauf würde Proxima Centauri mehrere 100.000 Jahre benötigen, so dass der Stern in den letzten Jahren nur einen sehr kleinen Teil auf seiner Bahn zurückgelegt hat.