Könnte man theoretisch mit den heutigen Suchmethoden alle extrasolaren Planeten in unserer galaktischen Nachbarschaft aufspüren? Das dürfte schwer werden: Extrasolare Planeten, also Planeten um andere Sonnen, werden heute hauptsächlich mit zwei Verfahren gesucht: der Transitmethode und der Radialgeschwindigkeitsmethode. Bei der Transitmethode sucht man nach einer leichten Verringerung der Helligkeit, zu der es kommt, wenn ein Planet - von der Erde aus betrachtet - vor seiner Sonne vorüberzieht. Allerdings lassen sich nicht bei jedem extrasolaren Planetensystem auch Transits beobachten, da wir nur selten unter dem richtigen Winkel auf das System blicken. Bei der Radialgeschwindigkeitsmethode sucht man nach dem Wackeln eines Sterns, das durch einen umlaufenden Planeten verursacht wird. Dieses ist besonders gut bei massereichen Planeten zu beobachten, die ihren Stern in geringem Abstand umkreisen. Für massearme Planeten und für Welten, die einen sehr großen Abstand von ihrer Sonne haben, wird der Nachweis schwieriger oder gar unmöglich - zumindest mit den heute zur Verfügung stehenden Instrumenten. Und es gibt noch ein weiteres Problem: Beide Methoden basieren darauf, dass man den Planeten über mehrere Umläufe um seinen Zentralstern beobachtet. Planeten aber, die - wie etwa die äußeren Planeten im Sonnensystem - viele Jahre für einen solchen Umlauf benötigen, lassen sich mit solchen Verfahren bestenfalls erst nach vielen Jahrzehnten entdecken.