GRAVITATIONSWELLENFORSCHUNG

Neuer Superrechner in Betrieb



Um Gravitationswellen aufzuspüren, muss man wissen, wie ihr Signal beim Durchlaufen eines Detektors aussieht. Entsprechende Simulationen können sehr zeitaufwendig sein. Jetzt wurde am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik der neue Supercomputer Minerva in Betrieb genommen, der hauptsächlich für solche Rechnungen verwendet werden soll. [mehr] Diskutieren Sie diesen Artikel im Forum

EXTRASOLARE PLANETEN

Einblicke ins Wolf-1061-System



Mit einer Entfernung von nur rund 14 Lichtjahren ist Wolf 1061 einer der uns am nächsten gelegenen Sterne, um den man Planeten entdeckt hat. Die Bewohnbarkeit ferner Welten hängt entscheidend vom jeweiligen Zentralstern ab. Daher haben Astronomen sich nun Wolf 1061 genauer angesehen. [mehr] Diskutieren Sie diesen Artikel im Forum

