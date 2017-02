DER STERNENHIMMEL IM FEBRUAR 2017

Venus glänzt am Abendhimmel



Wer am Abend nach Westen schaut, kann unseren Nachbarplaneten Venus kaum übersehen: Sie ist derzeit der Glanzpunkt am abendlichen Himmel. Der deutlich leuchtschwächere Mars leistet ihr noch Gesellschaft. Ansonsten locken im Februar weiterhin die Sternbilder des Winters, in denen sich so manches interessante Ziel für eine Exkursion am nächtlichen Himmel bietet. [mehr] Diskutieren Sie diesen Artikel im Forum