RAUMFAHRTMEDIZIN

Übermüdet im All und anderswo



Schlafmangel ist ein alltägliches Problem, das alltägliche Risiken verstärkt: Wahrnehmung und Reaktionsvermögen sind eingeschränkt, das Konzentrationsvermögen lässt nach. In einer Langzeitstudie geht man am DLR den medizinischen Ursachen dieser Phänomene auf den Grund, die auch für die Raumfahrt von Bedeutung sind. [mehr]

2001 MARS ODYSSEY

Sonde erholt sich von Safe-Mode



Die Marssonde 2001 Mars Odyssey, die bereits seit mehr als 15 Jahren um den Roten Planeten kreist, hat sich am zweiten Weihnachtsfeiertag in einen sogenannten Safe-Mode versetzt. Experten ist es gelungen, die Ursache zu finden. Sie sind nun dabei, Mars Odyssey wieder ganz in Betrieb zu nehmen. [mehr]

