DER STERNENHIMMEL IM DEZEMBER 2016

Venus am Abend & Sterne des Winters



Wer dem Leuchten der Weihnachtsbeleuchtung entkommen kann, wird mit einem prächtigen Winter-Sternenhimmel belohnt: Zu den typischen Konstellationen der Jahreszeit gesellen sich am Abend unsere Nachbarplaneten Venus und Mars. Der Gasriese Jupiter ist am Morgenhimmel zu sehen. [mehr] Diskutieren Sie diesen Artikel im Forum

MOND

Ein Supermond am Montag



Das Jahr endet mit drei Supermonden - das war in den vergangenen Wochen immer wieder zu lesen. Der größte dieser drei Supermonde ist nun am kommenden Montag zu sehen: So nahe wie zu Wochenbeginn war uns der Vollmond nämlich seit 1948 nicht mehr. Bei uns geht der Mond allerdings erst einige Stunden später auf. [mehr] Diskutieren Sie diesen Artikel im Forum