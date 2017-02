CASSINI

Bester Blick auf die Ringe des Saturn



Die Sonde Cassini hat neue Bilder des Ringsystems des Saturn zur Erde gefunkt. Die Ansichten wurden durch die neue Umlaufbahn der Sonde möglich, mit der das große Finale der Mission im Sommer vorbereitet wird. Zuletzt war Cassini den Ringen vor mehr als zwölf Jahren so nahe gekommen, doch die neuen Aufnahmen sind deutlich detaillierter. [mehr]

Erster Satellit der neuen Plattform im All



Mit der neuen modularen Satellitenplattform SmallGEO will Europa auf dem lukrativen Markt für kleinere geostationäre Satelliten mitmischen. Am Freitag ist der erste Satellit der Reihe, der Kommunikationssatellit Hispasat 36W-1, erfolgreich ins All gestartet. An Bord des Satelliten werden auch neue Technologien erprobt. [mehr]